(CLUB360) Laurent Cebe La Barakason Rezé, 19 octobre 2023, Rezé.

(CLUB360) Laurent Cebe Jeudi 19 octobre, 20h00 La Barakason Gratuit, réservation à J-2

MOCHE 04 — LUCIE COLLARDEAU

Voici le quatrième volet d’un projet original, développé depuis 2021 par le chorégraphe Laurent Cebe : une collection de six soli, confiés à six interprètes, où chacun·e crée sa propre partition sous la forme d’un dessin de cinq mètres sur sept. Comme un support narratif et imagé permettant l’improvisation. Chaque solo est une forme spontanée, où toutes les matières (chorégraphiques, sonores, dessinées) sont issues de l’imagination de l’interprète et du contexte. La danseuse Lucie Collardeau a ainsi conçu ce MOCHE 04, à découvrir à la Barakason avant une présentation de l’intégralité du cycle en janvier 2024 au TU-Nantes, dans le cadre du Festival Trajectoires.

JONATHAN POULET ET THÉO VINCENT — J’ai oublié

Jonathan Poulet et Théo Vincent sont les deux musiciens collaborateurs du chorégraphe Laurent Cebe. Leur projet J’ai oublié approche la musique comme un souvenir reconstitué : improvisé, opportuniste, émotionnel et rafistolé. Pour cela, le duo installe sur scène une table dressée d’une belle nappe à carreau, sur laquelle se bousculent des instruments en pagaille et des styles musicaux hétéroclites. Un concert live façon papier mâché.

La Barakason 1 allée du Dauphiné, rezé Rezé 44400 Pont Rousseau Loire-Atlantique Pays de la Loire https://www.lasoufflerie.org/ https://www.facebook.com/lasoufflerieReze [{« type »: « link », « value »: « https://web.digitick.com/laurent-cebe-spectacle-la-barakason-reze-19-octobre-2023-css5-lasouffleriereze-pg101-ri9695587.html »}, {« type »: « email », « value »: « billetterie@lasoufflerie.org »}, {« type »: « phone », « value »: « 0251707800 »}] La Barakason est une salle de concert et peut accueillir 400 places debout

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-19T20:00:00+02:00 – 2023-10-19T22:00:00+02:00

2023-10-19T20:00:00+02:00 – 2023-10-19T22:00:00+02:00

danse musique