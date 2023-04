Scène ouverte de la fête des Voisins du Quartier Sainte Thérese la Bar’Acc (Tiers-Lieux-Rive-Droite), 2 juin 2023, Caen .

Caen ,Calvados ,

Scène ouverte de la fête des Voisins du Quartier Sainte Thérese

8 rue du Chanoine Vautier la Bar'Acc (Tiers-Lieux-Rive-Droite) Caen Calvados

2023-06-02 – 2023-06-02

la Bar’Acc (Tiers-Lieux-Rive-Droite) 8 rue du Chanoine Vautier

Caen

Calvados

.

Le Tympan et La Bar’Acc organisent la fête des voisins !

Vous êtes habitants du quartier Sainte Thérèse ? Bienvenue !

Vous êtes adhérents de la Bar’Acc ? Bienvenue !

Vous êtes adhérents du Tympan ? Bienvenue !

Vous n’êtes pas (encore) adhérents ou habitants ? Bienvenue !

Le principe est simple : chacun apporte un petit quelque chose à manger, Le Tympan et la Bar’acc se chargent de l’organisation.

Si par ailleurs vous êtes musiciens, comédiens, chanteurs… La scène du Tympan sera ouverte toute la soirée à qui souhaite s’exprimer !

Programme :19h : Repas partagé

Venez partager vos petits plats, vos chips, votre fromage, votre pain, votre bonne humeur avec nous! La Bar’Acc et Le Tympan se chargent de l’organisation. Repli dans la grande salle de la Maison de quartier Sainte Thérèse s’il pleut.20h30-22h : Scène ouverte

Vous avez des choses à dire ? À montrer ? À partager ? La scène du Tympan sera ouverte à tous les voisins ou musciens qui souhaitent partager leur passion : musique, chant, théâtre, impro…

la Bar’Acc (Tiers-Lieux-Rive-Droite) 8 rue du Chanoine Vautier Caen

