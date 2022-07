La banquet du Château, 14 juillet 2022, .

La banquet du Château



2022-07-14 – 2022-07-14

40 40 Dans le cadre de la programmation estivale MPG, Provence Tourisme organise un Banquet pour la soirée du 14 juillet dans le parc du château d’Avignon.



Ce banquet à la décoration chic et bohême sera dressé telle une grande table familiale et mettra à l’honneur une cuisine locavore réalisée uniquement avec des produits locaux.



A la nuit tombée, un spectacle de rue avec des personnages en lumière et un mapping de la façade du château illumineront le parc du château.



Un rêve qui passe. Des chevaux sculptés dans des matières gonflables de grandes dimensions mis en mouvements par d’audacieux marionnettistes en costumes de légendes. Une déambulation d’images, une chevauchée onirique, une succession d’imaginaires…



Déroulé de la soirée :

– 20h00-20h30 : accueil et apéritif

– 20h30 : Début du banquet

– 22h00 : spectacle et mapping sur la façade du Château



LE MENU DU BANQUET :



– Entrée : Le gaspacho de tomates de Provence, glace chèvre, tranche de tomate ancienne et basilic (végétarien)

– Plat : Le suprême de pintade farci aux truffes, crème émulsionnée, risotto d’épeautre aux champignons

– Dessert : La douceur de fraises et rhubarbe locales au basilic et sa glace au yaourt (disponible jusqu’en juillet)

Le vin, l’eau, le café ou thé sont compris dans le repas.



Pour le repas : réservation obligatoire, en ligne sur mpgastronomie.fr.



Après le banquet, à partir de 21h, la soirée spectacle et mapping sur les façades est en accès gratuit.

Repas banquet bohême chic au Château d’Avignon, juste avant la soirée son et lumières avec projection sur les façades du château.

info@myprovence.fr +33 4 91 13 84 13 https://mpgastronomie.fr/evenements/le-banquet-du-chateau/

Dans le cadre de la programmation estivale MPG, Provence Tourisme organise un Banquet pour la soirée du 14 juillet dans le parc du château d’Avignon.



Ce banquet à la décoration chic et bohême sera dressé telle une grande table familiale et mettra à l’honneur une cuisine locavore réalisée uniquement avec des produits locaux.



A la nuit tombée, un spectacle de rue avec des personnages en lumière et un mapping de la façade du château illumineront le parc du château.



Un rêve qui passe. Des chevaux sculptés dans des matières gonflables de grandes dimensions mis en mouvements par d’audacieux marionnettistes en costumes de légendes. Une déambulation d’images, une chevauchée onirique, une succession d’imaginaires…



Déroulé de la soirée :

– 20h00-20h30 : accueil et apéritif

– 20h30 : Début du banquet

– 22h00 : spectacle et mapping sur la façade du Château



LE MENU DU BANQUET :



– Entrée : Le gaspacho de tomates de Provence, glace chèvre, tranche de tomate ancienne et basilic (végétarien)

– Plat : Le suprême de pintade farci aux truffes, crème émulsionnée, risotto d’épeautre aux champignons

– Dessert : La douceur de fraises et rhubarbe locales au basilic et sa glace au yaourt (disponible jusqu’en juillet)

Le vin, l’eau, le café ou thé sont compris dans le repas.



Pour le repas : réservation obligatoire, en ligne sur mpgastronomie.fr.



Après le banquet, à partir de 21h, la soirée spectacle et mapping sur les façades est en accès gratuit.

dernière mise à jour : 2022-07-06 par