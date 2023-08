Visite libre La Banque, musée des Cultures et du Paysage Hyères, 16 septembre 2023, Hyères.

Pour sa participation à la 40ème édition des Journées du Patrimoine 2023, le musée La Banque sera ouvert gratuitement le samedi 16 septembre de 10h à 13h et de 14h à 18h, ainsi que le dimanche 17 septembre, de 14h à 18h.

C’est l’occasion de découvrir ou redécouvrir l’exposition Man Ray, le beau temps, à travers le passage du surréaliste à la villa Noailles en 1929 pour la réalisation du film Les Mystères du château du Dé, ainsi que les vacances d’été passés dans le Sud avec Picasso, Paul Eluard ou encore Ady Fidelin et Roland Penrose, à la Garoupe entre 1936 et 1937.

La Banque, musée des Cultures et du Paysage 14 avenue Joseph Clotis, 83400 Hyères Hyères 83400 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 83 69 19 40 Au cœur du centre-ville, le musée d’Hyères, La Banque, musée des Cultures et du Paysage, renaît dans l’ancienne et majestueuse annexe de la Banque de France, espace remarquable de style néoclassique et art déco, datant du début du XXe siècle. Le bâtiment à la réhabilitation contemporaine et respectueuse de son patrimoine architectural constitue un écrin privilégié pour des collections classées « Musée de France ».

Dans ce lieu mystérieux fermé depuis presque 20 ans, le visiteur est aujourd’hui invité à découvrir des œuvres d’art au détour de la salle des coffres ou d’autres espaces atypiques comme le patio central vitré ou la caisse auxiliaire. Parmi les plus de 8000 objets présents dans les collections éclectiques du musée, la collection permanente au premier étage reprend des éléments de chacune d’elles. Le discours

muséographique raconte l’histoire d’Hyères à travers l’évolution de son paysage et de ses activités. D’Alexandre Cabanel à Louis Garcin ou de Cartier-Bresson à Bernard Plossu, le musée présente 200 œuvres pour raconter 2000 ans de l’histoire d’Hyères. Transports et parkings à proximité, aménagement PMR

