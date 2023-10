Spectacle chant et danse – LA/corps compagnie La Banque, musée des Cultures et du Paysage Hyères, 13 mai 2023, Hyères.

Spectacle chant et danse – LA/corps compagnie Samedi 13 mai, 18h00, 19h30 La Banque, musée des Cultures et du Paysage Entrée libre gratuite

En première partie de la nuit des musées, les 18 membres de LA/corps compagnie, dirigé par Lucie De La Touanne, Mylène Zérafa et Mélanie Girard, proposeront une représentation en lien avec les salles et les œuvres du parcours permanent.

Inspirés de célèbres comédies musicales et mêlant chant et danse, le départ de ces deux représentations aura lieu dans le patio aux orangers.

Plus d’informations sur place

La Banque, musée des Cultures et du Paysage 14 avenue Joseph Clotis Hyères 83400 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 83 69 19 40 https://www.hyeres.fr/la-banque-musee https://www.facebook.com/MuseeHyeres/;https://instagram.com/museehyere/;https://www.linkedin.com/company/museehyeres;https://twitter.com/MuseeHyeres Au cœur du centre-ville, le musée d’Hyères, renaît dans l’ancienne annexe de la Banque de France, espace remarquable de style néoclassique et art déco, datant du début du XXe siècle. Le bâtiment à la réhabilitation contemporaine et respectueuse de son patrimoine architectural constitue un écrin privilégié pour des collections classées « Musée de France ». D’Alexandre Cabanel à Louis Garcin ou d’Henri Cartier-Bresson à Bernard Plossu, le discours muséographique raconte l’histoire d’Hyères, à travers l’évolution de son paysage et de ses activités. Accessibilité PMR, bus à proximité

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-13T18:00:00+02:00 – 2023-05-13T19:00:00+02:00

2023-05-13T19:30:00+02:00 – 2023-05-13T20:30:00+02:00

© LA/Corps compagnie