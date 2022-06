La Banque : Musée des Cultures et du Paysage – exposition temporaire Hyères Hyères Catégories d’évènement: 83400

Hyères

La Banque : Musée des Cultures et du Paysage – exposition temporaire Hyères, 4 juin 2022, Hyères. La Banque : Musée des Cultures et du Paysage – exposition temporaire Centre-ville 14 Avenue Joseph Clotis Hyères

2022-06-04 – 2022-09-25 Centre-ville 14 Avenue Joseph Clotis

Hyères 83400 EUR L’ancienne Banque de France d’Hyères devient La Banque, le nouveau Musée des Cultures et du Paysage. Exposition temporaire : collaboration avec la fondation Maeght pour mise à l’honneur de l’œuvre de Georges BRAQUE. musee@mairie-hyeres.com +33 4 83 69 19 40 https://www.facebook.com/MuseeHyeres Centre-ville 14 Avenue Joseph Clotis Hyères

dernière mise à jour : 2022-05-30 par

Détails Catégories d’évènement: 83400, Hyères Autres Lieu Hyères Adresse Centre-ville 14 Avenue Joseph Clotis Ville Hyères lieuville Centre-ville 14 Avenue Joseph Clotis Hyères Departement 83400

Hyères Hyères 83400 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/hyeres/

La Banque : Musée des Cultures et du Paysage – exposition temporaire Hyères 2022-06-04 was last modified: by La Banque : Musée des Cultures et du Paysage – exposition temporaire Hyères Hyères 4 juin 2022 83400 Hyères

Hyères 83400