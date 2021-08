Nevers Banque de France Nevers, Nièvre La Banque de France, côté jardin ! Banque de France Nevers Catégories d’évènement: Nevers

La Banque de France, côté jardin ! Banque de France, 18 septembre 2021, Nevers.

le samedi 18 septembre à Banque de France

La succursale nivernaise de la Banque de France est ouverte en 1854 dans l’ancienne maison abbatiale du monastère Saint-Martin, devenue entre temps-l’hôtel de la Rochefoucault, et le bâtiment actuel, avec sa verrière Art Déco, est construit en 1923. Sous l’ombre des marronniers et des platanes, les guides-conférenciers vous raconteront l’histoire de ce site et vous présenteront les particularités architecturales de ces bâtiments… Accès PMR avec accompagnement. Pass sanitaire obligatoire.

Entrée libre.

Banque de France 6 bis rue Jean-Desvaux, Nevers

