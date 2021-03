Nantes NANTES Nantes « La Bande Son » sur Jet FM 91.2 NANTES Nantes Catégorie d’évènement: Nantes

À écouter sur les ondes sur 91.2, puis réécouter en podcast sur le site [jetfm.fr](http://jetfm.fr/site/). Une émission mêlant musique et cinéma qui revient sur la bande-son de films engagés dont le thème est la lutte contre le racisme et toute forme de discrimination. NANTES 44000 Nantes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-03-15T20:00:00 2021-03-15T21:00:00

