La bande FM Théâtre le douze dix-huit, 17 novembre 2021, Le Grand-Saconnex.

La bande FM

du mercredi 17 novembre au dimanche 28 novembre à Théâtre le douze dix-huit

Il y a 20 ans, une bande d’amis a créé une station de radio amateur sans fonds, sans formes et sans succès. 20 ans plus tard, rien n’a changé. Aujourd’hui, alors qu’ils et elles s’interrogent sur le futur de ce projet d’adolescence, un succès soudain lié aux hasards de l’actualité va les pousser à répondre individuellement à cette grande question : jusqu’où sommes nous prêt·es à aller pour que l’on nous écoute ? Une comédie drôle et pertinente qui questionne sur notre rapport aux médias, à l’information et à son traitement. Compagnie lesArts Avec : Laurent Baier, Christian Baumann, Jérôme Sire, Estelle Zweifel Mise en scène : Tony Romaniello Scénographie : Célia Zanghi Régie : Yannis Marti Administration : Florane Gruffel, Joséphine Aymon-Reverdin

PT 25.- / TR 20.-

Théâtre le douze dix-huit Chemin du pommier 9 Le Grand-Saconnex



