La bande de hautbois L'Ill aux Roseaux en concert au musée Musée gallo-romain, 14 mai 2022 19:00, Biesheim.

Concert de la Bande de Hautbois de Mulhouse “L’Ill aux Roseaux”

La Bande de Hautbois L’Ill aux Roseaux participe activement à la vie musicale de la région mulhousienne depuis plus de 20 ans et se produit régulièrement en concerts qu’elle donne dans des églises, salles de concerts, maisons de retraite, bibliothèques, à travers l’Alsace, de tournées dans l’Hexagone et au-delà.

L’Ill aux Roseaux est un ensemble de hautbois, cor anglais et bassons composé d’élèves, d’anciens élèves du Conservatoire et d’amateurs éclairés. Le répertoire de cette formation instrumentale était à l’origine consacré à l’époque baroque. Aujourd’hui, il s’est étendu jusqu’aux musiques contemporaines, à travers des transcriptions et des œuvres originales parfois spécialement écrites pour la bande de hautbois.

Au programme, des œuvres de Bach à Liz Sharma, compositrice britannique qui a composé Les quatre éléments de la planète Terre pour le 20e anniversaire de l’ensemble en 2020, en passant par un arrangement d’un morceau connu de Camille Saint-Saëns, l’œuvre de la compositrice Sarah-Spring Wurth, Voyage en Normandie, également écrite pour l’Ill aux Roseaux et d’autres morceaux à découvrir.

Un voyage musical original dirigé par Gaëlle Hornecker, professeur au Conservatoire.

Le musée est consacré au site romain d’Oedenburg, occupé du Ier au Ve siècle. Des camps militaires, des temples, un praetorium et un palais fortifié ont été mis au jour dans cette agglomération antique majeure. La présentation thématique des collections permet d’appréhender la vie quotidienne et la fonction militaire du site, à travers les rites funéraires, les pratiques religieuses, la parure, la vaisselle et les outils des artisans. Vous y découvrirez une intaille exceptionnelle représentant l’empereur Commode.

© Musée gallo-romain

Saturday 14 May, 19:00

The museum is devoted to the Roman site of Oedenburg, busy from Ier to Ve century. Military camps, temples, praetorium and strengthened palace were brought to light in this ancient major town(conglomeration). The thematic presentation(display) of collections allows to arrest the everyday life and the military function(office) of the site, across funeral rites, religious practices, finery, dishes(crockery) and tools of craftsmen(architects). You will discover to it an exceptional intaglio representing the emperor Commode.

© Gallo-Roman Museum

La Banda de Oboe L’Ill aux Roseaux participa activamente en la vida musical de la región mulhousiana desde hace más de 20 años y actúa regularmente en conciertos que da en iglesias, salas de conciertos, residencias de ancianos, bibliotecas, a través de Alsacia, de giras en el Hexágono y más allá.

El Ill aux Roseaux es un conjunto de oboe, trompa inglesa y fagot compuesto por alumnos, antiguos alumnos del Conservatorio y aficionados iluminados. El repertorio de esta formación instrumental estaba originalmente dedicado a la época barroca. Hoy en día, se ha extendido a la música contemporánea, a través de transcripciones y obras originales a veces especialmente escritas para la banda de oboe.

En el programa, obras de Bach a Liz Sharma, compositora británica que compuso Los cuatro elementos del planeta Tierra para el vigésimo aniversario del conjunto en 2020, pasando por un arreglo de una pieza conocida de Camille Saint-Saëns, la obra de la compositora Sarah-Spring Wurth, Viaje a Normandía, también escrita para el Ill aux Roseaux y otras piezas por descubrir. Un viaje musical original dirigido por Gaëlle Hornecker, profesor en el Conservatorio.

Sábado 14 mayo, 19:00

