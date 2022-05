La bande de hautbois L’Ill aux Roseaux en concert au musée Musée gallo-romain, 14 mai 2022, Biesheim.

La bande de hautbois L’Ill aux Roseaux en concert au musée

Musée gallo-romain, le samedi 14 mai à 19:00

La Bande de Hautbois L’Ill aux Roseaux participe activement à la vie musicale de la région mulhousienne depuis plus de 20 ans et se produit régulièrement en concerts qu’elle donne dans des églises, salles de concerts, maisons de retraite, bibliothèques, à travers l’Alsace, de tournées dans l’Hexagone et au-delà. L’Ill aux Roseaux est un ensemble de hautbois, cor anglais et bassons composé d’élèves, d’anciens élèves du Conservatoire et d’amateurs éclairés. Le répertoire de cette formation instrumentale était à l’origine consacré à l’époque baroque. Aujourd’hui, il s’est étendu jusqu’aux musiques contemporaines, à travers des transcriptions et des œuvres originales parfois spécialement écrites pour la bande de hautbois. Au programme, des œuvres de Bach à Liz Sharma, compositrice britannique qui a composé Les quatre éléments de la planète Terre pour le 20e anniversaire de l’ensemble en 2020, en passant par un arrangement d’un morceau connu de Camille Saint-Saëns, l’œuvre de la compositrice Sarah-Spring Wurth, Voyage en Normandie, également écrite pour l’Ill aux Roseaux et d’autres morceaux à découvrir. Un voyage musical original dirigé par Gaëlle Hornecker, professeur au Conservatoire.

Entrée libre

Concert de la Bande de Hautbois de Mulhouse “L’Ill aux Roseaux”

Musée gallo-romain Le Capitole Place de la Mairie, 68600 Biesheim Biesheim Haut-Rhin



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-14T19:00:00 2022-05-14T20:00:00