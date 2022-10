La Bande à Philo – Spectacle La Roche-Jaudy La Roche-Jaudy Catégories d’évènement: Ctes-d'Armor

2022-10-22 20:30:00 – 2022-10-22 22:45:00

Ctes-d’Armor La Roche-Jaudy Les nouvelles mésaventures de Philomène et de Maïline, qui ont gagné un séjour sur la Costa Brava en Espagne après avoir remporté un Premier Prix à la Foire Agricole de Paris grâce à Bazooka, le cochon VRP de la ferme. Elles se préparent à ce séjour de rêve mais rien ne va se passer comme prévu…

Ce spectacle, qui marque les 15 ans de La Bande à Philo, promet un cocktail de loufoqueries et de gags pimentés de nombreux jeux de mots, de photos et de vidéos décalées, made in Kérosène !

Durée : 2h15

La troupe jouera sa pièce au profit de l'association Les Bouchons d'Espoir 22.

