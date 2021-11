(La bande à) LAURA Théâtre de la Ville – Abbesses, 1 décembre 2021, Paris.

De la peinture à la scène, les modèles féminins réhabilités par une chorégraphe contre-historienne de l’art.

Une femme dévêtue et blanche, allongée sur son lit. Une autre debout, noire, apportant un bouquet de fleurs. Édouard Manet peint son Olympia en 1863. Et provoque un scandale avec un tableau qui fait aujourd’hui encore partie d’un ensemble « d’images marquantes qui construisent notre rapport au monde », selon Gaëlle Bourges qui interroge ici un siècle et demi de perception collective. Sur scène, quatre performeuses recréent Olympia, et d’autres tableaux, contemporains et critiques, qui lui répondent. En livrant les vrais prénoms des deux modèles, Victorine pour la femme allongée, et Laure pour la femme aux bouquets, le spectacle déjoue leur disparition et propose une légère inflexion du prénom de Laure en LAURA : une manière de créer une nouvelle image, en signalant que Laure a… le droit d’exister !

