(La bande à) LAURA / Association Os Le Grand Bleu, 12 mars 2022, Lille.

(La bande à) LAURA / Association Os

Le Grand Bleu, le samedi 12 mars 2022 à 19:00

_**Danse – Création – 1h – Dès 9 ans**_ Une toile qu’on ne voit pas mais que la proposition chorégraphique de Gaëlle Bourges recompose afin de nous inciter à la redécouvrir et mettre en lumière un personnage souvent oublié : la jeune femme noire qui tend un bouquet depuis l’autre côté du lit. Elle s’appelait Laure et logeait rue Vintimille dans le Nord de Paris. Un « dispositif de vision » pour poser un regard différent sur une image que l’on croit connaître. Avec la complicité de quatre interprètes, sans chercher à recréer, Gaëlle Bourges s’ingénie plutôt à retranscrire une approche de l’œuvre pour mettre en lumière ses détails et ses angles morts, comme dans son précédent spectacle Le bain, accueilli au Grand Bleu durant la saison 2017-2018. Cette nouvelle création est conçue comme un périple à rebours, une démarche militante pour délester le regard des influences et voir ce qu’on ne regardait plus. Re-suscité, le tableau se révèle différemment dans les pas de Laure, jeune femme au bouquet, oubliée des commentateurs et de l’histoire de l’art. **La représentation du samedi 12 mars à 19h est adaptée en langue des signes française.**

De 5 à 13 euros

L’évocation scénique de la célèbre « Olympia » d’Edouard Manet nous invite à jeter un regard différent sur l’histoire de l’art et ses figures oubliées.

Le Grand Bleu 36 avenue Marx Dormoy Lille Lille Bois-Blancs Nord



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-12T19:00:00 2022-03-12T20:00:00