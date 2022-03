La Bande à Bruzzo – Tribute to Sidney Bechet Marseille 2e Arrondissement, 14 mai 2022, Marseille 2e Arrondissement.

La Bande à Bruzzo – Tribute to Sidney Bechet Roll’Studio 17 Rue Des Muettes Marseille 2e Arrondissement

2022-05-14 19:30:00 – 2022-05-14 Roll’Studio 17 Rue Des Muettes

Marseille 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône

15 En créant le Bruzzo quartet, Pierre Bruzzo a l’idée de s’entourer de musiciens venant du Be-Pop. La Bande à Bruzzo défend une époque incontournable du jazz “New Orleans” et en particulier Sidney Bechet auquel ce groupe voue une véritable passion. Ils ont d’ailleurs signé deux disques dédiés à cet artiste majeur du jazz.



Pierre Bruzzo, musicien de talent au tempérament très actif dont la sonorité puissante et chaude évoque Sidney Bechet à la perfection, est reconnu comme l’un des meilleurs interprètes de l’illustre jazzman. Il a séduit de nombreux publics par sa technique et ses chorus. Leur répertoire oscille entre les standards du jazz reconnus et des compositions plus intimistes à découvrir de Bechet.



Pierre Bruzzo, saxophone soprano

Bernard Abeille, contrebasse

Alain Manouk, batterie

Soirée Jazz, samedi 14 mai, en compagnie de La Bande à Bruzzo pour un Tribute to Sidney Bechet au Roll’Studio.

http://www.rollstudio.fr/index.php?pages/Concert

Roll’Studio 17 Rue Des Muettes Marseille 2e Arrondissement

