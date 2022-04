LA BANDA MESCLADIS – EN ROUTE POUR CONDOM

2022-04-23 – 2022-04-23 La Banda Mescladis vous invite avec Hervé Fünfstück, à une soirée bodéga.

Au programme: Ricoune, la Bande à Béziers, Floréal Vaquerin, Mesclakids, le Choeur des Hommes, DJ Alain Simon et des invités surprises.

