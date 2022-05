La Banda Fiesta Nueil-les-Aubiers, 4 juin 2022, Nueil-les-Aubiers.

La Banda Fiesta Espace Belle Arrivée 46 Avenue Saint-Hubert Nueil-les-Aubiers

2022-06-04 – 2022-06-04 Espace Belle Arrivée 46 Avenue Saint-Hubert

Nueil-les-Aubiers Deux-Sèvres

12e édition pour La Banda Fiesta organisée par Les Couak’Onjoue!

Pas moins de 7 groupes de musiques pour mettre le feu!

Deux dîners spectacle (28 € sur réservation) seront donnés les samedi et dimanche, à partir de 21 h . En parallèle, place à la Bodéga sous un chapiteau de 300 m², en accès gratuit, avec bar et restauration rapide. C’est sous ce lieu que se finira la fête, tard dans la nuit.

Dimanche toute la journée: animations en continu.

Alors ne manquez pas ce moment, tous en rouge et blanc à Nueil-les-Aubiers!

Espace Belle Arrivée 46 Avenue Saint-Hubert Nueil-les-Aubiers

