Salle Yves Montand, le dimanche 14 novembre à 17:00

La Banda Du Dock fait la clôture de St Cannat Capitale provençale de la culture ! A Marseille, on ne présente plus la Banda du Dock. Après de nombreuses apparitions au festival de “La Fiesta des Suds”, cette fanfare, typiquement marseillaise et résolument déjantée, s’est construite une solide réputation, tant par la qualité de ses musiciens que par leurs capacités à revisiter les classiques de la musique, tous genres confondus (rock, funk, salsa, métal, variétés…). Salle Yves Montand de St Cannat. TARIF : gratuit HORAIRE : 17h

♫FANFARE ROCK♫ Salle Yves Montand Rue Robespierre, 13760 Saint-Cannat Saint-Cannat Bouches-du-Rhône

2021-11-14T17:00:00 2021-11-14T18:30:00

