La Banda du Dock – Les jeudis de Barbentane Barbentane, 8 juillet 2021-8 juillet 2021, Barbentane.

La Banda du Dock – Les jeudis de Barbentane 2021-07-08 – 2021-07-08 Rue du Château Espace Baron de Chabert

Barbentane Bouches-du-Rhône

La fanfare orchestre de rue vous convie à un bal chorégraphique !

La Banda du Dock invite ici la danseuse-chorégraphe Sinath Ouk à l’accompagner sur scène, pour vous faire bouger et danser comme jamais ! Son Bal Chorégraphique est un vrai show sur scène qui entraîne le public (coaché par Sinath) à danser au rythme d’un répertoire dynamité.

Aux sons cubains de Ray Barretto, se succèdent le funk suave et vibrant de Kool and the Gang, aux notes acides d’AC/DC, Rammstein ou bien encore Rage Against the machine, suivent le groove et le punch de Prophet of rage ou bien encore la folie de Goran Bregovic !



La billetterie se fait en mairie tous les après-midis de 13h30 à 18h, et les samedis, de 10h à 12h, à la médiathèque.

Les jours de spectacle : possibilité d’acheter son billet le jour même, 30 minutes avant le début du spectacle, sur le lieu de la représentation.



Réservations par mail tout au long de la programmation des festivités.

Toute réservation doit être confirmée par un règlement par chèque à l’ordre du Trésor public dans les 6 jours qui suivent votre réservation.

Les réservations individuelles non réglées 48 h avant la représentation ne seront assurées que dans la limite des places disponibles.

Les jeudis de Barbentane.

+33 4 90 90 85 85 http://www.bandadudock.com/

dernière mise à jour : 2021-07-02 par