ESPACE BARON DE CHABERT (CHEMIN DU CHÂTEAU), le jeudi 8 juillet à 21:00

A Marseille, on ne présente plus la Banda du Dock. Après de nombreuses apparitions au festival de « La Fiesta des Suds », cette fanfare, typiquement marseillaise et résolument déjantée, s’est construite une solide réputation, tant par la qualité de ses musiciens que par leurs capacités à revisiter les classiques de la musique, tous genres confondus (rock, funk, salsa, métal, variétés…). La Banda du Dock invite ici la danseuse-chorégraphe Sinath Ouk à l’accompagner sur scène, pour vous faire bouger et danser comme jamais ! Son bal chorégraphique est un véritable show qui entraine le public et les musiciens à danser au rythme d’un répertoire dynamité. Aux sons cubains de Ray Barretto, se succèdent le funk suave et vibrant de Kool and the Gang, aux notes acides d’AC/DC et Rammstein ou bien encore la folie de Goran Bregovic ! Rassembleur et léger, le concert de la Banda invite le public à entrer dans la danse, le temps d’un happening festif où les chorégraphies sont transmises d’une manière très instinctive. Nul besoin d’être entrainé, il faut juste se laisser porter de manière contagieuse par l’énergie communicative des musiciens de La Banda du Dock !

ESPACE BARON DE CHABERT (CHEMIN DU CHÂTEAU) 13570 BARBENTANE Barbentane Bouches-du-Rhône



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-08T21:00:00 2021-07-08T22:30:00