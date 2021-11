Marseille Le Molotov Bouches-du-Rhône, Marseille La Banda de Juan Le Molotov Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Le Molotov, le vendredi 12 novembre à 21:00

Grosse fête en perspective avec la banda de Juan. Le groupe se compose de 5 musiciens ( Equateur, Chili et Argentine ) Ils interprètent les meilleurs sons tropicaux de leur continent, au rythme de cumbia, mélodies de guitarre et chant. Ils nous interpreteront un set fait assurément pour dancer, s’amuser ou dit autrement para parrandear y gozar

7,99€

Le Molotov 3, place Paul Cezanne, 13006 Marseille

2021-11-12T21:00:00 2021-11-12T23:59:00

