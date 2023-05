La Band’ à Joe Anis Gras – le lieu de l’Autre Arcueil Catégories d’Évènement: Arcueil

Fanfare / Concert / Départ de la balade à vélo. La fanfare La Band’ Joe proposera un concert d’ouverture en déambulation dans la cour d’Anis Gras – le lieu de l’Autre et dans le quartier. Elle lancera aussi le départ de la balade à vélo vers la Supérette, centre d’Art de Malakoff (21-28 bd de Stalingrad). Rendez-vous à 18h pour le concert et à 19h pour le départ de la balade. En partenariat avec La Maison des arts de Malakoff, l’association Dynamo Malakoff et le Salon de Montrouge. Avec le soutien de la Métropole du Grand Paris, de la ville d’Arcueil et du réseau Actes if. Anis Gras – le lieu de l’Autre 55 avenue Laplace 94110 Arcueil Contact : http://lelieudelautre.com/evenement/nuit-blanche-2023/ 0149120329 https://www.facebook.com/AnisGrasLeLieuDeLautre https://www.facebook.com/AnisGrasLeLieuDeLautre L’entrée se fait par le grand portail vert.

