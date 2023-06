Découvrez l’histoire et le patrimoine végétal d’un jardin botanique d’exception La Bambouseraie en Cévennes Générargues, 16 septembre 2023, Générargues.

Découvrez l’histoire et le patrimoine végétal d’un jardin botanique d’exception 16 et 17 septembre La Bambouseraie en Cévennes 8,50 € de 4 à 13 ans. 8,50 € personnes en situation de handicap. 11,90 € adultes. Entrée libre. Départ des visites commentées à 10h, 11h, 14h, 15h et 16h. Durée : 45 minutes.

Classée parmi les plus beaux jardins de France, la Bambouseraie en Cévennes vous offre une expérience unique de complicité avec la nature.

Découvrez l’histoire et le patrimoine végétal de la Bambouseraie au travers une visite commentée.

La Bambouseraie en Cévennes 552 rue de Montsauve, 30140 Générargues Générargues 30140 Gard Occitanie 04 66 61 70 47 http://www.bambouseraie.fr/ https://www.facebook.com/bambouseraie.en.cevennes/ Unique en Europe, classée parmi les plus beaux jardins de France, la Bambouseraie en Cévennes est une expérience monumentale du végétal qui vous ouvre en grand le regard et le cœur. Ce jardin botanique d’exception dévoile plus de 1 000 variétés de bambous, arbres et plantes remarquables, faisant de la Bambouseraie un lieu exclusif en Europe.

C’est un voyage riche de découvertes et de surprises que nous vous proposons pour chaque nouvelle saison, afin de vous faire vivre et ressentir la nature en perpétuel mouvement. Promenades, contemplations, rêveries, flâneries, jeux et joies des découvertes, chacun trouvera selon son désir de plénitude et d’enchantement. Depuis Nîmes (50 km) ou depuis Montpellier (60 km) prendre la direction d’Alès, puis Anduze.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

©Bambouseraie en Cévennes