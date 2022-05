La Bambousaie du Mépas : 15 000 m2, 50 variétés de bambous Bambousaie du Mépas Fismes Catégories d’évènement: Fismes

La Bambousaie du Mépas : 15 000 m2, 50 variétés de bambous

du vendredi 3 juin au dimanche 5 juin à Bambousaie du Mépas

Visite guidée d’une bambousaie de 15 000 m², où prospèrent plus de 50 variétés de bambous de 30 cm à 15m en bosquets, en haies, en parterres, en pots, dans un extraordinaire mélange de chaumes, de feuillages et de formes.

2€

Visite commentée d’une bambousaie par son propriétaire. Bambousaie du Mépas 12, route d’Épernay, Fismes, Marne, Grand Est Fismes Marne

2022-06-03T14:00:00 2022-06-03T17:00:00;2022-06-04T14:00:00 2022-06-04T18:00:00;2022-06-05T10:00:00 2022-06-05T12:00:00;2022-06-05T14:00:00 2022-06-05T18:00:00

