La bambokidz, 25 mai 2022 08:00, Nantes. SweatLodge organise depuis bientôt 20 ans de grandes fêtes sous chapiteau, voici enfin la version pour les Kidz ! 1h30 de jeux, de danse et de surprises ! Un espace temps dédié à la fête dans lequel les enfants sont acteurs du show qui leur est proposé ! La Bambokidz n’est pas un spectacle qu’on regarde assis, ce n’est pas une garderie où l’on attend que l’heure soit finie, ici chacun est libre d’aller et venir, de jouer et danser et tout le monde repart avec un sourire jusqu’aux oreilles ! Venez faire du sport et vous prendre en photo avec Gym 3000, exercez vos talents de chirurgien avec les maléfiques Docteurs Boul & Boul ou testez votre adresse au grand Chamboultoutou ! Il y en aura pour tout le monde ! Au choix : 11h et 15h : dance floor réservé aux enfants, mais les parents seront bienvenus au BamboBar ! 18h : cette fois les parents sont autorisés, mais à condition qu’ils participent à la grande Battle de danse ! La Bambokidz c’est la grosse teuf, alors viens si t’es cap ! Nos partenaires : Stereolux, Le Chabada, Le Temps Machine, Superstrat, Les Machines de l’île, la DRAC Pays de la Loire-France Relance, le département de Loire-Atlantique, la Ville de Nantes, Mécènes pour la musique, Quai des Chaps, Trempolino, RamDam.

Détails
Catégorie d'évènement:
Nantes
Lieu
Les nefs
Adresse
Les Chantiers Boulevard Léon Bureau
Ville
Nantes
Age minimum
7
Age maximum
11
Organisateur
Sweatlodge
Tarif
8,99

