La Bamboche Solidaire 2e édition Shakirail, 10 juin 2023, Paris.

Le samedi 10 juin 2023

de 14h00 à 22h30

.Tout public. gratuit

Une fête engagée pour découvrir des manières d’agir !

Après une première édition mémorable l’année dernière, Astérya remet le couvert au Shakirail le 10 juin avec la 2e édition de la Bamboche solidaire !

De 14h à 18h30, diverses associations tiendront des stands et organiseront des ateliers pour mieux faire connaître leurs actions et leurs besoins bénévoles. Venez découvrir le monde associatif et militant en profitant du soleil et de la buvette du Shakirail !

14h30-16h : conférence « Comment s’engager en 2023 ? Réflexions sur les manières d’agir de demain » avec notamment la participation de Juliette Rousseau

16h-17h45 : ateliers participatifs

18h-18h45 : pause musique avec la Fanfare au Carreau

19h30-21h : cette année, c’est Bingo-drag, animé par the Jasper

21h15-22h30 : concert afro acoustique avec Malick Diaw et ses musiciens

/! Dernière entrée à 20h45 /!

***LES ASSOCIATIONS & COLLECTIFS PRESENTS ***

Ils seront annoncés prochainement sur notre événement Facebook.

Le Shakirail est un espace de travail artistique temporaire composé d’ateliers partagés, de salles de répétition danse/théâtre, d’une salle de musique et d’un bureau associatif. Ancien vestiaire et centre de formation, propriété de la SNCF, cet espace composé de deux bâtiments de 800 et 600 m² a été mis à la disposition du Collectif Curry Vavart depuis 2011.

L’association Astérya a pour objectif de sensibiliser et d’accompagner les volontés d’engagement de chacun·e vers des actions associatives, écologiques, démocratiques et solidaires à Paris et ses alentours. Elle propose notamment des permanences gratuites les mercredis après-midi dans le 18ème arrdt.

Pour toute demande relative à l’événement, n’hésitez pas à nous écrire à contact@asterya.eu

Shakirail 72 rue Riquet 75018 Paris

Bophie Souguet La Bamboche Solidaire 2e édition