Besançon Doubs Vous aviez entendu parler de La Bamboche? Rejoignez nous à La Bamboche 2.1…

La formule reste identique: 5 humoristes, 1h30 de rire garantie, le tout… gratuit!

thomas@lhumoureux.com https://www.lhumoureux.com/

