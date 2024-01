CLARK CANBLASTER La BAM (La boite à Musiques) Metz, 9 février 2024, Metz.

Figure majeure et discrète de la musique électronique française depuis bientôt 15 ans, Cédric Steffens aka Canblaster est un artiste unanimement respecté et admiré de ses pairs producteurs et DJ, et même bien souvent au-delà du circuit des clubs et des labels de niche.En mai dernier, Clark présente Sus Dog son dixième album studio et le premier à se concentrer entièrement sur sa voix. Sorti sur son propre label en plein essor, Throttle Records, l’album a été produit par Thom Yorke, qui chante et joue de la basse sur le titre Medicine . Contrairement à son précédent album Playground In A Lake , qui transformait une catastrophe écologique imminente en un magnifique art sombre, sur Sus Dog , il semble souvent enjoué, bien qu’à sa manière inimitable. Après son superbe AV live à Nuits Sonores en 2023, Clark est de retour en France avec trois dates à Paris, Metz et Lyon, dans le cadre de sa tournée européenne !

Tarif : 17.00 – 17.00 euros.

Début : 2024-02-09 à 20:30

La BAM (La boite à Musiques) 20 BOULEVARD D’ALSACE 57000 Metz 57