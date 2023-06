Visite guidée du village de Beynac et Cazenac la Balme Beynac-et-Cazenac, 12 juin 2023, Beynac-et-Cazenac.

Beynac-et-Cazenac,Dordogne

A la découverte des quartiers du village médiéval de Beynac et Cazenac, accroché à la falaise, à l’abri du château.

Chaque quartier ou « barry » permet d’évoquer les différentes activités de ce village anciennement fortifié : la batellerie, la pêche, l’artisanat du bois et du chanvre… sans oublier le rôle de contrôle du passage dans la vallée de la Dordogne.

Visite également de l’église du village habituellement fermée au public.

Départ de l’Office de Tourisme de Beynac. Rendez-vous tous les jeudis du 25Juin au 3 septembre (à 10h30). Durée : 1H30.. Pêcheurs

à ; fin : . .

la Balme

Beynac-et-Cazenac 24220 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Built around its medieval castle, the village of Beynac offers beautiful views over the Dordogne Valley.



Its streets and traditional houses witness a rich past.



Free guided tour in English at 7:00 pm Thursday, june 27th and Thursday, august 22nd 2013 Departure from Beynac Tourist Office.

La Oficina de Turismo de Sarlat organiza visitas guíadas gratuitas del pueblo de Beynac y Cazenac Duración : 1H30 Salida de la Oficina de Turismo de Beynac

Entdecken Sie die Viertel des mittelalterlichen Dorfes Beynac et Cazenac, das sich im Schutz der Burg an die Klippen klammert.

Jedes Viertel oder « barry » ermöglicht es, die verschiedenen Aktivitäten dieses ehemals befestigten Dorfes zu erläutern: die Schifffahrt, die Fischerei, das Holz- und Hanfhandwerk… und nicht zu vergessen die Rolle als Kontrolle der Passage im Dordogne-Tal.

Besuchen Sie auch die Kirche des Dorfes, die normalerweise für die Öffentlichkeit nicht zugänglich ist.

Start am Office de Tourisme von Beynac. Treffpunkt jeden Donnerstag vom 25. Juni bis zum 3. September (um 10:30 Uhr). Dauer: 1 Stunde 30 Minuten.

Mise à jour le 2023-06-09 par Office de Tourisme Sarlat Périgord Noir