Marché de Noel de Beynac La Balme Beynac-et-Cazenac, 30 novembre 2023, Beynac-et-Cazenac.

Beynac-et-Cazenac,Dordogne

Le Comité des Fêtes de Beynac-et-Cazenac vous convie à son traditionnel Marché de Noël le 2 & 3 décembre dès 10h.

Marché des créateurs, bourse aux jouets, artisans, dégustations, vin chaud.

Arrivée du Père Noel à 15h le samedi & dimanche, distribution de gourmandises.

Jeux à l’ancienne : Les Estaminets..

2023-12-02 fin : 2023-12-03 . EUR.

La Balme

Beynac-et-Cazenac 24220 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



The Comité des Fêtes de Beynac-et-Cazenac invites you to its traditional Christmas Market on December 2 & 3 from 10 am.

Designers’ market, toy fair, craftsmen, tastings, mulled wine.

Santa Claus arrives at 3pm on Saturday & Sunday, and treats are distributed.

Old-fashioned games: Les Estaminets.

El Comité des Fêtes de Beynac-et-Cazenac le invita a su tradicional Mercado de Navidad los días 2 y 3 de diciembre a partir de las 10 h.

Mercado de diseñadores, feria del juguete, artesanos, degustaciones, vino caliente.

Papá Noel llega a las 15 h el sábado y el domingo, y se reparten golosinas.

Juegos a la antigua: Les Estaminets.

Das Festkomitee von Beynac-et-Cazenac lädt Sie zu seinem traditionellen Weihnachtsmarkt am 2. & 3. Dezember ab 10 Uhr ein.

Designermarkt, Spielzeugbörse, Kunsthandwerker, Verkostungen, Glühwein.

Ankunft des Weihnachtsmanns um 15 Uhr am Samstag und Sonntag, Verteilung von Leckereien.

Altmodische Spiele: Les Estaminets.

Mise à jour le 2023-11-27 par Office de Tourisme Sarlat Périgord Noir