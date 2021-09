Saint-Jean-de-la-Ruelle L'Unisson Loiret, Saint-Jean-de-la-Ruelle La Balle Rouge L’Unisson Saint-Jean-de-la-Ruelle Catégories d’évènement: Loiret

L’Unisson, le mercredi 22 décembre à 18:00

Comme par magie, des formes géométriques en mousse prennent vie et deviennent de véritables personnages. « La Balle Rouge » retrace les différentes étapes de la vie amoureuse, de la rencontre à la naissance d’un enfant. Sans paroles, cet opéra visuel développe avec intensité une palette subtile d’émotions portées par les mélodies du bandonéon et du violoncelle. Ce théâtre d’objets est une invitation à l’imaginaire, où chacun peut retrouver une part de sa vie, tant le langage y est universel. Produit par Balle Rouge _Avec :_ _Denis Garenaux et Franck Jublot : manipulateurs_ _Jacques Trupin : bandonéon_ _Marie-Ange Wachter : violoncelle_ _Mise en scène par Franck Jublot_ _Composition musicale par Jacques Trupin_ _Scénario de Denis Garenaux et Franck Jublot_

Billet adulte : 8€ / Billet enfant 5€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-22T18:00:00 2021-12-22T18:40:00

