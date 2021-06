La Ballade des Semeurs Marché municipal de Serris, 4 juillet 2021-4 juillet 2021, Serris.

La Ballade des Semeurs

Marché municipal de Serris, le dimanche 4 juillet à 11:00

Du geste dansé au geste musical, trois artistes visitent la figure du semeur, qui, par son mouvement, relie la terre au ciel. Entrant en résonance avec les espaces qu’ils traversent, ils jouent avec l’’espace et le temps, suspendant, étirant, compressant…Les artistes, musiciens et danseurs, emmènent le public dans un cheminement musical et dansé au cœur de la nature, les invitent à poser le regard sur l’architecture paysagère, à s’évader par la musique et le mouvement vers un moment hors du temps. Le public dès le plus jeune âge est amené à prendre part à cette rencontre sensible et musicale. Déambulation accoustique pour parcs, jardins et lieux insolites Tous publics dès 6 mois Conception et direction artistique : Florence Goguel Création collective Avec : Gonzalo Campo, Miguel Ortega et Florence Goguel Musique : Gonzalo Campo et Florence Goguel

sur inscription

Compagnie du Porte-Voix / Florence Goguel

Marché municipal de Serris 2 place Antoine Mauny 77700 Serris Serris Seine-et-Marne



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-04T11:00:00 2021-07-04T11:45:00