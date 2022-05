La ballade des deux fermes : Conférence gesticulée et ballade champêtre Melle Melle Catégories d’évènement: Deux-Sèvres

Melle

La ballade des deux fermes : Conférence gesticulée et ballade champêtre Melle, 14 mai 2022, Melle. La ballade des deux fermes : Conférence gesticulée et ballade champêtre Melle

2022-05-14 – 2022-05-14

Melle Deux-Sèvres Melle “la ballade des deux fermes” : Conférence gesticulée et ballade champêtre

Rendez-vous le 14 mai à 15h00 à Buffageasse de Melle

Dès 15h00, Découverte des deux fermes, de leurs arbres, des animaux….

À 17h00, c’est le début de la conférence gesticulée “Une autre histoire du bocage”.

En fin de journée, joyeux bavardages autour d’un petit verre gourmand.

Entre les temps forts, vous pourrez visiter l’atelier de fabrication de pâtes de Mathieu, vous initier à la reconnaissance des graines et des farines, profitez de l’exposition de sculpture de Michel BASTIEN.

dernière mise à jour : 2022-04-29

