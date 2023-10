Tramoy Kany Trio La Balise 46 Villeurbanne, 17 novembre 2023, Villeurbanne.

Tramoy Kany Trio Vendredi 17 novembre, 20h00 La Balise 46 Tarifs 5€ / 8€ / 12€ / 16€ au choix

Un groove acoustique aux accents du monde sur des paroles de révolte et de compassion d’où surgit la poésie : c’est la cocotte- minute de ce trio qui s’est formé en 2022, lors de son « Effraction de chanson » sur la place Guichard à Lyon. Sa patte sonore inimitable naît de la fusion d’univers variés : François Tramoy est un spécialiste du chant flamenco et l’auteur de 3 recueils de poèmes. Jérémie Soulas est l’un de nos meilleurs harmonicistes de jazz et joue aussi de l’accordéon avec une grande sensibilité. Aux percussions, Falou ADC est un maître de l’accompagnement des danses ASSIKO.

François Tramoy, chant lead, guitare – Jérémie Soulas, Harmonica, accordéon – Falou ADC, percussions

Tarifs : Tarifs 5€ / 8€ / 12€ / 16€ au choix.

Réservation : https://www.vostickets.fr/Billet/PGE_MUR2_WEB2/lUkAAL_fHhllAEo8mQW7FsbgTY8

Lieu : MJC La Balise 46 VILLEURBANNE

La Balise 46 46 Cours Docteur Jean Damidot Villeurbanne 69100 Grandclément Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « link », « value »: « https://www.vostickets.fr/Billet/PGE_MUR2_WEB2/lUkAAL_fHhllAEo8mQW7FsbgTY8 »}] [{« link »: « https://www.vostickets.fr/Billet/PGE_MUR2_WEB2/lUkAAL_fHhllAEo8mQW7FsbgTY8 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-17T20:00:00+01:00 – 2023-11-17T21:00:00+01:00

2023-11-17T20:00:00+01:00 – 2023-11-17T21:00:00+01:00

Festival Les Guitares

Espace culturel « Le Cheval Blanc »