Dirty Dance Swing
Jeudi 17 novembre, 19h30
La Balise 46

16Є – 12Є – 8Є – 5Є

jazz manouche – électro | France La Balise 46 46 Cours Docteur Jean Damidot Grandclément Villeurbanne 69100 Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes Du jazz manouche traditionnel avec une touche d’électro, voilà le fer de lance de ces musiciens. Résolument tourné vers la Belle Epoque sans tomber dans la nostalgie, Dirty Dance Swing distille son jazz, mélange de musique acoustique et de program mations. Suivez la voix et le violon de Zaïdi Diab, les guitares de Teddy Diab, les machines et le flow hip-hop de Mathieu Layazid, toute leur générosité et leurs énergies sont mises au service du lâcherprise et du partage. Compositions ou standards, chansons ou improvisations, rien n’est laissé au hasard pour vous faire vibrer au son « Dirty ». Zaïdi Diab, chant, violon – Teddy Diab, guitare – Mathieu Layazid, rap, voix, MPC, guitare

2022-11-17T19:30:00+01:00

2022-11-17T21:30:00+01:00 Alain Huchet

