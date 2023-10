« Happy Fuji News » et « La rue des fantômes » la baleine Quimper, 19 octobre 2023, Quimper.

« Happy Fuji News » et « La rue des fantômes » Jeudi 19 octobre, 19h30 la baleine prix libre

– Happy Fuji News :

Happy Fuji News est un film constitué de 200 gravures, écrites, gravées et imprimées par Eric Kinny entre 2016 et 2022.

Les impressions défilent au rythme d’une bande-son composée pour guitare MIDI par Raphaël Desmarets et des voix de McCloud Zicmuse, Siet Phorae, Molly Rex, Ma Clément, Alice Perez & Joey Wright.

Le film suit un guide touristique sur les contreforts du Mont Fuji (Japon), s’échappant de ses difficultés financières en rencontrant un-e créateur-ice d’ASMR sur Soundcloud.

Avec une approche tant comique que dramatique, Happy Fuji News est une plongée dans le monde du tourisme, des applications, de la géologie (et plus encore..) sous la forme d’un proto-cinéma joyeux.

– – –

En anglais (sans sous-titres)

durée : 33min

– La rue des fantômes :

La rue des fantômes est le projet de Caroline Venisse, marionnettiste et de sa fille Luna Cedron (Fiesta En El Vacio).

Caroline interprète les pièces des marionnettistes argentins Javier Villafañes et Hector Dimauro,

Luna l’accompagne au chant et à la guitare et dialogue avec les marionnettes.

– – –

soupe sur place.

+ d’infos sur le lieu : labaleine.arvalum.org/

la baleine 35 rue du cosquer Quimper 29000 Kermabeuzen Finistère Bretagne

2023-10-19T19:30:00+02:00 – 2023-10-19T22:00:00+02:00

cinéma marionnettes