projection « Le grand ordinaire » / La baleine la baleine, 9 avril 2023, Quimper. projection « Le grand ordinaire » / La baleine Dimanche 9 avril, 19h30 la baleine prix libre 1998. Un enfant donne de petits coups avec son bassin sur chaque angle de son bureau. A voix haute, il énumère des multiples de 5. C’est l’espace entre le bureau et le mur qui l’obsède. Il n’est pas comme il devrait être. Et laisser les choses en l’état, accepter un léger décalage, ce serait faire courir un grand risque à son monde. Au monde tout court en fait. 2019. Mathieu a 33 ans. Parfois encore, son bassin cherche l’angle du bureau. Mais il a appris à y accorder moins d’importance, à accepter le léger décalage, découvrant ainsi qu’entre le bureau et le mur, effectivement, il y avait bel et bien le monde. Le grand ordinaire est une fenêtre ouverte, une balade un jour de printemps. Mathieu Kiefer nous invite et nous accompagne avec attention dans un film sur le TOC, témoignage depuis sa propre expérience et celles d’autres sur cette maladie du tabou. Il bouge les lignes tout doucement, vient questionner le rapport au monde et aux autres, sa normalité étouffante. On écoute le chant des oiseaux et savoure la brise légère, tout autant qu’un soleil qui chauffe nos paupières. Projection à l’atelier partagé de la baleine précédée d’une cantine ouverte à tous et toutes à partir de 19h30.

+ d’infos : https://labaleine.arvalum.org/viesderadeau/

la baleine 35 rue du cosquer Quimper 29000

2023-04-09T19:30:00+02:00 – 2023-04-09T22:00:00+02:00

