MOONAGE DAYDREAM, de Brett Morgen La Baleine Marseille, 1 juillet 2023, Marseille.

MOONAGE DAYDREAM, de Brett Morgen Samedi 1 juillet, 20h15 La Baleine

MOONAGE DAYDREAM, de Brett Morgen

Dans le cadre du cycle Musique ! Tout le mois de juillet à La Baleine. Vibrez, chantez et dansez au rythme des meilleurs documentaires musicaux ! Apéro DJ Set, Karaoké, Dance floor improvisé : l’été sera musical ou ne sera pas à La Baleine !

► Samedi 1er Juillet | 20h15 ◄

Moonage Daydream,

de Brett Morgen

2h20 – Documentaire – États-Unis

Moonage Daydream est une odyssée cinématographique à travers l’œuvre créative et musicale de David Bowie. Dévoilant des images inédites, le documentaire a été réalisé par Brett Morgen et a nécessité cinq ans de travail, avec le soutien et la complicité de la famille et des collaborateurs de Bowie.

️ « Ce documentaire, consacré au chanteur britannique, défie les codes du genre. Au-delà de l’hagiographie, il permet de comprendre sa philosophie de vie et les ressorts de sa création. » (L’Humanité)

️ « Composé d’archives, parfois rares, un documentaire captivant sur les multiples facettes du génie Bowie. » (Télérama)

La séance sera suivie d’une Ciné-Karaoké David Bowie !

▉ INFORMATIONS PRATIQUES ▉

La Baleine Marseille

59 cours Julien

13006 Marseille

+33 4 13 25 17 17

Métro: Notre Dame du Mont

Tarifs cinéma: 4,5€ / 6,5€ / 7,5€ / 9,5 €

Abonnement : 35€ les 5 places / 65€ les 10 places

La Baleine 59 cours Julien 13006 Marseille Marseille 13006 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-01T20:15:00+02:00 – 2023-07-01T22:00:00+02:00

2023-07-01T20:15:00+02:00 – 2023-07-01T22:00:00+02:00