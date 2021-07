Erquy Cinéma d'Erquy Côtes-d'Armor, Erquy La baleine et l’escargote Cinéma d’Erquy Erquy Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Erquy

La baleine et l’escargote Cinéma d’Erquy, 17 juillet 2021-17 juillet 2021, Erquy. La baleine et l’escargote

Cinéma d’Erquy, le samedi 17 juillet à 17:30

Durée : 40min Réalisateur : Max Lang, Daniel Snaddon Interprètes : Colette Sodoyez, Maia Baran, Philippe Resimont, Sophie Pyronnet, Cécile Florin **Synopsis** _: Précédé de deux courts métrages animés en avant- programme_ : Le Gnome et Le Nuage Kuap.Une petite escargote de mer s’ennuie sur le rocher d’un vieux port et rêve de parcourir le monde. Un jour, une grande baleine à bosse lui propose de l’emmener en voyage à travers les océans du globe. Cette amitié insolite nous plonge dans une odyssée fabuleuse au cœur de la nature, de l’infiniment petit à l’infiniment grand. animation pour jeune public Cinéma d’Erquy 1 rue du chemin vert,22430 erquy Erquy Côtes-d’Armor

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-17T17:30:00 2021-07-17T18:10:00

Détails Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor, Erquy Étiquettes évènement : Autres Lieu Cinéma d'Erquy Adresse 1 rue du chemin vert,22430 erquy Ville Erquy lieuville Cinéma d'Erquy Erquy