La Balbuzarde Châtenoy Châtenoy Catégories d’évènement: Châtenoy

Loiret

La Balbuzarde Châtenoy, 19 juin 2022, Châtenoy. La Balbuzarde Châtenoy

2022-06-19 07:00:00 – 2022-06-19

Châtenoy Loiret Châtenoy Loiret Randonnées pédestre (6-10-16-21 km) et VTT (20-35-45-70 km). Accueil 7h-9h30, sandwich offert à l’arrivée. Ravitaillement gastronomique sur les parcours. Port du casque obligatoire, pensez à votre gobelet réutilisable ! Il n’y en aura par sur place. Randonnée La Balbuzarde balbuzards.de.chatenoy@gmail.com +33 6 72 00 10 04 Randonnées pédestre (6-10-16-21 km) et VTT (20-35-45-70 km). Accueil 7h-9h30, sandwich offert à l’arrivée. Ravitaillement gastronomique sur les parcours. Port du casque obligatoire, pensez à votre gobelet réutilisable ! Il n’y en aura par sur place. La Balbuzarde

Châtenoy

dernière mise à jour : 2022-02-10 par

Détails Catégories d’évènement: Châtenoy, Loiret Autres Lieu Châtenoy Adresse Ville Châtenoy lieuville Châtenoy Departement Loiret

Châtenoy Châtenoy Loiret https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/chatenoy/

La Balbuzarde Châtenoy 2022-06-19 was last modified: by La Balbuzarde Châtenoy Châtenoy 19 juin 2022 Chatenoy Loiret

Châtenoy Loiret