Argentan Orne Argentan Orne La Balad’Orne est une randonnée cyclotouriste familiale de 35 km, accompagnée. Départ d’Argentan (champ de foire).

Animations complémentaires au parking du Champ de Foire : marche nordique, séances de cryothérapie, séances de Fitness et de Zumba, structures gonflables pour les enfants, démonstrations de VTT acrobatiques avec Jumper Over, marché du terroir et restauration.

2 autres épreuves cyclotouristiques auront lieu de même jour au départ d'Argentan : Le Cyclosportive d'Ornaise (épreuve chronométrée sur 150 km), la Cycl'Orne (randonnée cyclotouristique de 100 km).

