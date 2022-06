La balade vintage, sur les traces de Doisneau avec la Bicicleta Ravito Souillac Souillac Catégories d’évènement: 46200

Souillac 46200 50 EUR 50 La Bicicleta Ravito, lieu hybride dédié à la petite reine, à Souillac, vous propose une balade vintage de 45 km au départ de la Bicicleta avec une pause à la gare Doisneau pour voir le spectacle « Cycl’Loko » puis pique-nique au bord de l’eau avant de revenir au point de départ pour une soirée guinguette.

Dress code et vélo : rétro vintage. contact@labicicletaravito.com +33 6 83 73 12 96 La Bicicleta Ravito

