Grauves Marne L’association Au-delà des Bulles et les Vignerons de Grauves vous invitent à « La Balade qui pétille » dans le cadre du jumelage Grauves-Bredene et au delà vers un public de toutes régions France- Belgique… Accueil chez les vignerons participants. Un circuit pédestre de 6 kilomètres vous conduira à la rencontre de nos vignerons Champenois et d’artisans Franco-Belge. Au menu du week-end : marche, dégustations, gastronomie, découverte et rencontres ! La balade se veut festive et conviviale. Animations à chaque halte, patrimoine, artisans d’art et restauration sur place. https://www.helloasso.com/associations/au-dela-des-bulles:evenements/fete-dujumelage Grauves

