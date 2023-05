La balade plante sauvages, comestibles et médicinales Parc des Buttes-Chaumont Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Le vendredi 16 juin 2023

de 19h30 à 20h45

.Tout public. payant Participation libre sur place Accompagné de Christophe de Hody vous partirez à la découverte de la nature qui nous entoure, de la botanique de terrain et des plantes sauvages. Toute l’année, nous vous proposons des balades, ateliers et stages afin de vivre ensemble une expérience immersive en pleine nature. Il existe des centaines d’espèces à découvrir et chacune à différents stades de développement selon les saisons. Et tout ça en région parisienne. Christophe vous donnera les clefs pour une identification sûre, et vous indiquera comment transformer ces ressources en remèdes ou en bons petits plats, pour épater vos proches ! Nous faisons marcher tous nos sens pendant les balades, ouïe, toucher, vue, goût.. De manière ludique et pédagogique, Christophe vous transmet un peu de son vaste savoir pour diffuser ces belles connaissances, et vous garantir un cadre sécurisant de mise en pratique. Venez pour vous initier ou bien approfondir vos connaissances. Venez rythmer votre montée en compétences sur les plantes sauvages, les racines, les bourgeons, les toutes jeunes pousses, tout en prenant un grand bol de nature Parc des Buttes-Chaumont Pavillon du lac Buttes-Chaumont 75019 Paris Contact : https://www.lechemindelanature.com/balades-et-ateliers info@lechemindelanature.com https://www.facebook.com/lechemindelanature/ https://www.facebook.com/lechemindelanature/ https://www.lechemindelanature.com/balades-et-ateliers/137-plantes-sauvages-160623

Balade plantes sauvages comestibles et médicinales avec Christophe de Hody
Parc des Buttes-Chaumont
Pavillon du lac Buttes-Chaumont
Paris

