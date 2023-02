La Balade Mystérieuse Nançay OT SAULDRE ET SOLOGNE Nançay Catégories d’Évènement: Cher

Nançay

La Balade Mystérieuse, 21 octobre 2023, Nançay OT SAULDRE ET SOLOGNE Nançay. La Balade Mystérieuse Route de Souesmes Nançay Cher

2023-10-21 – 2023-11-06 Nançay

Cher Nançay 18 EUR 18 Votre mission : retrouver le Professeur Bradberry. Aurez-vous assez de courage pour mener l’enquête jusqu’à son terme ? Chaque participant devra être équipé d’une lampe torche ou frontale. Collation et cadeau-surprise à la fin de l’animation. Lampe torche et carnet d’enquêteur en main, partez vers la forêt et l’Observatoire de radioastronomie pour récolter des indices et résoudre des énigmes. contact@poledesetoiles.fr +33 2 48 51 18 16 https://www.poledesetoiles.fr/ Pixabay

Nançay

dernière mise à jour : 2023-01-03 par OT SAULDRE ET SOLOGNE

Détails Catégories d’Évènement: Cher, Nançay Autres Lieu Nançay Adresse Route de Souesmes Nançay Cher OT SAULDRE ET SOLOGNE Ville Nançay OT SAULDRE ET SOLOGNE Nançay lieuville Nançay Departement Cher

Nançay Nançay OT SAULDRE ET SOLOGNE Nançay Cher https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/nancay ot sauldre et sologne nancay/

La Balade Mystérieuse 2023-10-21 was last modified: by La Balade Mystérieuse Nançay 21 octobre 2023 cher Nançay Nançay, Cher OT SAULDRE ET SOLOGNE Route de Souesmes Nançay Cher

Nançay OT SAULDRE ET SOLOGNE Nançay Cher