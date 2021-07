Quimper Quimper Finistère, Quimper La balade incontournable : Détour à Locmaria Quimper Quimper Catégories d’évènement: Finistère

Quimper

La balade incontournable : Détour à Locmaria Quimper, 8 juillet 2021-8 juillet 2021, Quimper. La balade incontournable : Détour à Locmaria 2021-07-08 – 2021-07-08

Quimper Finistère Berceau de Quimper, le quartier de Locmaria mérite une escapade. Laissez-vous surprendre par ses pépites de patrimoine architectural, artisanal mais aussi naturel… ♦ Rdv. Place du Stivel à Locmaria, près de la passerelle

♦ Durée 1h

♦ Gratuit

dernière mise à jour : 2021-06-29

Détails Catégories d’évènement: Finistère, Quimper Étiquettes évènement : Autres Lieu Quimper Adresse Ville Quimper lieuville 47.99013#-4.11154