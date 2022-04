La balade gourmande d’Anton

La balade gourmande d’Anton, 17 août 2022, . La balade gourmande d’Anton

2022-08-17 17:45:00 – 2022-08-17 Partez à la découverte des parcs à huitres, des moulières et de la pêcherie “La Petite” à bord d’un attelage motorisé tracté.

Balade avec pause dégustation au cœur des parcs (huîtres ou rillettes de poisson, pain, citron accompagné de vin blanc ou jus de pomme).

Durée 1h45.

Se présenter 15 mn avant l’horaire du départ en bas de la cale du Passous à Agon-Coutainville.

dernière mise à jour : 2022-04-24

