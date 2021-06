Champs-sur-Marne Château de Champs-sur-Marne Champs-sur-Marne, Seine-et-Marne La Balade Extraordinaire Château de Champs-sur-Marne Champs-sur-Marne Catégories d’évènement: Champs-sur-Marne

Seine-et-Marne

La Balade Extraordinaire Château de Champs-sur-Marne, 24 juillet 2021-24 juillet 2021, Champs-sur-Marne. La Balade Extraordinaire

du samedi 24 juillet au dimanche 25 juillet à Château de Champs-sur-Marne

En collaboration avec La Ferme du Buisson et l’Onde & Cybele, c’est plus de 35 artistes qui viendront présenter un spectacle hors-norme dans le parc du château de Champs-sur-Marne. Des acrobates professionnels viendront s’accrocher dans les arbres du domaine et vous comptez une histoire exceptionnelle. Plus d’informations prochainement! Promenez-vous avec nous pour cette Balade Extraordinaire, féerique, poétique et musicale de passage dans le parc du château de Champs-sur-Marne! Château de Champs-sur-Marne 31 rue de Paris 77420 Champs-sur-Marne Champs-sur-Marne Centre Ville Seine-et-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-24T10:30:00 2021-07-24T18:30:00;2021-07-25T10:30:00 2021-07-25T18:30:00

Détails Catégories d’évènement: Champs-sur-Marne, Seine-et-Marne Étiquettes évènement : Autres Lieu Château de Champs-sur-Marne Adresse 31 rue de Paris 77420 Champs-sur-Marne Ville Champs-sur-Marne lieuville Château de Champs-sur-Marne Champs-sur-Marne