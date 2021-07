“LA BALADE DU VENTRE” Sainte-Suzanne-et-Chammes, 29 juillet 2021, Sainte-Suzanne-et-Chammes.

“LA BALADE DU VENTRE” 2021-07-29 – 2021-07-29

Sainte-Suzanne-et-Chammes Mayenne Sainte-Suzanne-et-Chammes Mayenne

Peton, célèbre journaliste gastronomique et sa sœur Aglaé, gourmande invétérée vous entrainent dans une véritable balade du ventre, déambulation littéraire et enjouée à la découverte des plaisirs de la gastronomie. Les lectures de Rabelais à Zola sont mêlées en musique et chanson grâce au duo interprété par les membres la Compagnie Alborada. La soirée s’achève autour d’une dégustation finale qui conduira peut-être deux des visiteurs à remporter deux repas dans un des restaurants de la cité de Sainte-Suzanne.

Tarif: 6 € 4,50 € et 2 €

l’extraordinaire voyage en gastronomie par Aglaé et Saturnin Peton

+33 2 43 58 13 00 https://www.chateaudesaintesuzanne.fr/

Peton, célèbre journaliste gastronomique et sa sœur Aglaé, gourmande invétérée vous entrainent dans une véritable balade du ventre, déambulation littéraire et enjouée à la découverte des plaisirs de la gastronomie. Les lectures de Rabelais à Zola sont mêlées en musique et chanson grâce au duo interprété par les membres la Compagnie Alborada. La soirée s’achève autour d’une dégustation finale qui conduira peut-être deux des visiteurs à remporter deux repas dans un des restaurants de la cité de Sainte-Suzanne.

Tarif: 6 € 4,50 € et 2 €

dernière mise à jour : 2021-05-14 par