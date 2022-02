La balade du tisserand Wattrelos Tourisme Wattrelos Catégories d’évènement: Nord

Wattrelos

La balade du tisserand Wattrelos Tourisme, 11 mai 2022, Wattrelos. La balade du tisserand

Wattrelos Tourisme, le mercredi 11 mai à 10:00

Prenez une bouffée d’air frais durant cette balade réalisée dans la campagne wattrelosienne. Notre guide, Nicolas, vous emmènera à la découverte de l’histoire de ce quartier. Votre balade vous mènera de ferme en habitat ouvrier, à la découverte de la vie du tisserand à domicile à la fin du XIXe siècle. (Circuit de 6 km dans le quartier du Plouys). Votre matinée se terminera par un déjeuner en groupe au restaurant le Relais de Beaulieu. Vous pourrez déguster une planche flamande accompagnée de frites bien dorées et finir sur une note sucrée. Mercredi 11 mai 2022 à 10h RV devant le Relais de Beaulieu, 120 rue Leruste à Wattrelos à 9h50 Accès : Bus 35 – arrêt Curie à Wattrelos Tarifs*: 25.50€ pour les adhérents – 30.50€ pour les non-adhérents comprenant la visite et le déjeuner (sous réserve de 15 participants) Inscriptions jusqu’au samedi 9 avril 2022 *Tarifs des adhésions 2022 : 10€ pour une personne – 15€ pour un couple ou une famille – Informations au 03.20.75.85.86

25.50€ pour les adhérents – 30.50€ pour les non-adhérents

Dans le cadre de notre programme de visites et excursions Wattrelos Tourisme 189 rue Carnot Wattrelos Wattrelos Centre-Ville Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-11T10:00:00 2022-05-11T13:30:00

Détails Catégories d’évènement: Nord, Wattrelos Autres Lieu Wattrelos Tourisme Adresse 189 rue Carnot Wattrelos Ville Wattrelos lieuville Wattrelos Tourisme Wattrelos Departement Nord

Wattrelos Tourisme Wattrelos Nord https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/wattrelos/

La balade du tisserand Wattrelos Tourisme 2022-05-11 was last modified: by La balade du tisserand Wattrelos Tourisme Wattrelos Tourisme 11 mai 2022 Wattrelos Wattrelos Tourisme Wattrelos

Wattrelos Nord